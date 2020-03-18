Gölge oyununda 22 yıl sonra ışıklar ilk kez kapandı

Tokat’ta 3’üncü kuşak lokantacılık yapan Kemal Atan Gür, bir taraftan da sahip olduğu köfteci dükkanının altındaki oda tiyatrosunu işletiyordu.



Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı ülkemizde uygulanan tedbirler kapsamında kültürel faaliyetler durdu.



Tokat’ta 22 yıldır karagöz oyunu oynatılan ve ayrıca her hafa bir tiyatro oyunu ile sanatseverlerle buluşan Münir Özkul Oda Tiyatrosu da bu karar kapsamında ışıklarını kapattı.

Kemal Atan Gür, oyunlara Hacivat ve Karagöz’ün ağzından corona virüs mesajı vererek ara verdi.