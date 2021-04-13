Google, 'Metropolitan Museum of Art'ın 151. yılı için 'Doodle' hazırladı

Dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesi olan Metropolitan Sanat Müzesi, (The Metropolitan Museum of Art) bu sene 151. yaşını kutluyor.

Google 151. yaşını kutlayan Metropolitan Museum of Art'ın geniş koleksiyonundan sanat eserlerini vurgulayan özel bir "Doodle" oluşturdu.

Ayrıca müze ile ilgili bilgilere ve haberlere de erişim imkanı sundu.

Müze geçtiğimiz sene 150. yılını kutlamak için 1870–2020 arası Making The Met sergisini açmıştı.

13 Nisan 1870'de açılan Metropolitan Sanat Müzesi, Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alıyor.

150. yılında The Metropolitan Museum of Art

Batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar yer aldığı müzede Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunuyor.

Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümünün Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binada bulunduğu müzenin içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi de yer alıyor.

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