Google'dan Astor Piazzolla'ya doğum günü doodle'ı

Tango müziğinin en büyük ustalarından olan sanatçı Astor Piazzolla'nın doğum günü. Google, bandoneon ustası ve tango müziğinin dünya üzerindeki en başarılı yorumcu ve bestecilerinden olan Piazzolla'yı doğum gününü 'doodle' ile kutluyor.

Google ana sayfasında yer alan ve elleri ön plana çıkaran doodle'a tıklayanlar, 1992'de Buenos Aires'te yaşamını yitiren Piazzolla'nın yaşamına ilişkin bilgi veren internet sayfalarına yönlendiriliyor.



Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

ASTOR PANTALEON PİAZZOLLA KİMDİR?

Arjantinli bandoneon ustası Astor Pantaleon Piazzolla, 11 Mart 1921'de Buenos Aires'e 400 kilometre uzaklıkta bulunan ve Atlantik sahilinde bir sayfiye yeri olan Mar del Plata'da dünyaya geldi.



Piazzolla'nın ailesi, o henüz 2 yaşındayken New York'a yerleşti ve 1937 yılına kadar ABD'de yaşadı. Annesi terzi, babası berber olan Piazzolla, fakir bir muhitte büyümesine rağmen müziğiyle kendini bu yaşamdan kurtardı.



Astor Piazzolla, 10 yaşındayken tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazandı. Sanatçı, 1934 yılında tango şarkıcılarının kralı sayılan Carlos Gardel ile çalmaya başladı. Piazzolla bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında kendine özgü stiline her zaman sadık kaldı.



Takvimler 1954 yılını gösterirken, eğitim için bursla Paris'e giden Astor Piazzolla, burada ünlü Fransız eğitmen Nadia Boulanger'den ders aldı ve Gerry Mulligan ile de orada tanıştı. Sanatçı, yaklaşık 1 yıl sonra Arjantin'e döndü, tangoyu monotonluktan kurtarmak için bir sekizli kurdu ve kendi tango stilini kabul ettirmeyi başardı.



O günlerin en ünlü iki tango topluluğu için 200'den fazla parça düzenleyen Piazzolla, Buenos Aires Üniversitesi'nde konser veren ilk tango müzisyeni oldu. Kısa zaman sonra tiyatro toplulukları, film ve plak şirketlerinden beste siparişleri almaya başlayan Piazzolla, Paris Opera Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu ve La Scala Opera Orkestrası müzisyenleriyle konserler verdi.



Tango müziğinin en büyük ustalarından olan sanatçı, 100'den fazla kayıt yaparken, aynı zamanda da dünyanın en ünlü senfoni orkestraları onun bandoneon konçertolarını yorumladı.



Romantik tango müziğinin dünya üzerindeki en başarılı yorumcu ve bestecilerinden olan Astor Piazzolla, 4 Temmuz 1992'de Buenos Aires'te arkasında sayısız ölümsüz eser bırakarak hayata gözlerini yumdu.

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