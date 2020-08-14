Görevimiz Tehlike 7 setinde kaza

Tom Cruise'un, Ethan Hunt rolüyle bir kez daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığı Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) İngiltere'deki çekimlerine sette yaşanan kaza nedeniyle ara verildi.

14.08.2020 - 10:43

Görevimiz Tehlike 7 setinde kaza

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Başrolünde ABD’li oyuncu Tom Cruise’un yer aldığı Görevimiz Tehlike 7'nin İngiltere’deki çekimlerinde bir motosiklet alev aldı. 2 milyon sterlinlik sette hasara neden olan yangın nedeniyle çekimlere ara verildi.

YARALANAN OLMADI

Motosiklet lastiğinden çıkan kıvılcımların karton malzemede yangın çıkardığı belirtilirken, olayda yaralanan olmadı. Daha önce pandemi nedeniyle ara verilen filmin çekimlerinin bu kez de yangın hasarı nedeniyle sekteye uğramasının Tom Cruise’u hüsrana uğrattığı belirtildi.

KASIM 2021'DE VİZYONDA

Serinin bir önceki filmi olan Görevimiz Tehlike 6'nın çekimlerinde de Cruise’un ayağını kırması sonucu filmin vizyon tarihi ertelenmişti. Görevimiz Tehlike 7’nin 19 Kasım 2021’de vizyona girmesi bekleniyor.

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