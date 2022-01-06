Göteborg Uluslararası Film Festivali'nde seyirciler hipnotize edilecek

Göteborg Uluslararası Film Festivali'nde sahnede canlı bir hipnozcu yer alacak. Hipnozcu izleyicinin ruh halini filmin havasına ve temasına uygun olarak dönüştürecek.

Haberler 06.01.2022 - 15:29

Göteborg Uluslararası Film Festivali'nde seyirciler hipnotize edilecek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Trajik olay sonrası Travis Scott Coachella Festivali'nden çıkarıldı

Trajik olay sonrası Travis Scott Coachella Festivali'nden çıkarıldı

Göteborg Uluslararası Film Festivali’nde bu yıl festival yöneticileri üç gala gösterimi için bir hipnozcu tutarak tüm seyirciye farklı bir deneyim yaşatacak.

Hippnoz gösterisinde izleyicinin ruh halini filmin havasına ve temasına uygun olarak dönüştürülmesi planlanıyor.

Göteborg sanat yönetmeni Jonas Holmberg, “Sinemada film izlemek son derece hipnotik olabilir. Evde, tabletle bir filme gerçekten kapılmanız için gereken odağı korumak çok daha zor. Hipnotik Sinema, sinemada film izleme deneyimine hem bir övgü hem de onun uzantısı” dedi.

Göteborg Uluslararası Film Festivali, 28 Ocak’tan itibaren 10 gün sürecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

BUZ DEVRİ 6'DAN İLK FRAGMAN

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...