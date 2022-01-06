Göteborg Uluslararası Film Festivali'nde seyirciler hipnotize edilecek

Göteborg Uluslararası Film Festivali’nde bu yıl festival yöneticileri üç gala gösterimi için bir hipnozcu tutarak tüm seyirciye farklı bir deneyim yaşatacak.



Hippnoz gösterisinde izleyicinin ruh halini filmin havasına ve temasına uygun olarak dönüştürülmesi planlanıyor.



Göteborg sanat yönetmeni Jonas Holmberg, “Sinemada film izlemek son derece hipnotik olabilir. Evde, tabletle bir filme gerçekten kapılmanız için gereken odağı korumak çok daha zor. Hipnotik Sinema, sinemada film izleme deneyimine hem bir övgü hem de onun uzantısı” dedi.



Göteborg Uluslararası Film Festivali, 28 Ocak’tan itibaren 10 gün sürecek.

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