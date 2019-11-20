Grammy 2020’ye Türkiye’den aday olan rock grubu ‘Altın Gün’ hakkında bilmeniz gerekenler

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 62. Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı.

Türkiye'den Altın Gün grubu, Gece albümüyle En İyi Dünya Müziği Albümü dalında Grammy'ye aday gösterildi.

Altın Gün grubunun temeli Hollandalı psychedelic rock temsilcisi Jasper Verhulst, bir grupta bas gitaristlik yaparken konser vermek için geldiği İstanbul’da Türk psychedelic rock'ından epeyce etkilenmesiyle atılıyor.

Türk halk müziğinden parçaları biriktirmeye başlayan Verhulst, Ben Rider ve Nic Mauskovic ile Facebook’ta bir ilan vererek Türk müzisyen arayışına geçiyor.

Verhulst’un ilanı Türkiye’den Merve Daşdemir ve Erdinç Ecevit Yıldız’a ulaşıyor ve ikili gruba dahil oluyor.

Merve Daşdemir’in solistliğini üstlendiği gruba Gino Groeneveld’in de dahil olmasıyla ekip iyice şekillenmeye başlıyor. İlk single’leri olan ve içinde Goca Dünya, Kırşehir’in Gülleri şarkılarının yer aldığı EP 2017’de ve ilk albümleri olan On ise 2018 mart ayında dinleyicilerle buluşuyor.



Altın Gün, Türkiye'de klasikleşen ve çoğu insan tarafından bilinen eserleri yeniden uyarlayarak Türk müziğini dünyaya duyuruyor.



Grubun ismini ise Merve Daşdemir verdiği bir röportajda şöyle açıklıyor: "Projenin ismini bulan da Jasper. Google translate’e “gold day” yazmış ve Türkçeye çevirmiş. Bana ilk “Bu isim olur mu?” diye sorduğunda ben, bizdeki “altın günü” konseptini biliyor sandım, meğer bilmiyormuş. Komik bir tesadüf oldu ve böylece Altın Gün isminde karar kıldık."

ÖDÜLLER 26 OCAK'TA SAHİPLERİNİ BULACAK

Ödüller, 26 Ocak 2020'de Los Angeles'taki Staples Center'da, ikinci kez Alicia Keys'in sunuculuğunda yapılacak törenle sahiplerini bulacak.