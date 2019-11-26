Grammy adayı Türk grup Altın Gün: Grubun adını Google Translate'ten bulduk

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 62. Grammy Ödülleri için adaylar, 20 Kasım'da açıklandı. Anadolu rock grubu Altın Gün, Gece albümüyle En İyi Dünya Müziği Albümü dalında Grammy'ye aday gösterildi.



Posta’dan Mine Bozkurt’a konuşan grubun solisti Merve Daşdemir, nasıl bir araya geldiklerini şöyle anlattı:



“Bas gitarist Jasper Verhulst’un verdiği bir Facebook ilanı sayesinde Altın Gün bir araya geldi. Ortak noktamız bu, müziğe olan sevgimiz."

"TÜRÜMÜZ ANADOLU ROCK"



Daşdemir, Bozkurt'un "Bize müziğinizin tarzından biraz bahseder misin? Türk Psychedelic Rock’ı nasıl tanımlamak gerekir?" sorusuna da şu yanıtı verdi:



"Biz bu türe Anadolu Rock diyoruz. Geleneksel halk müziğini elektrikli enstrümanlar kullanarak yeniden yorumluyoruz."

GRUP ADININ HİKAYESİ

'Altın Gün' isminin çıkış noktasına ilişkin olarak da bilgi veren Daşdemir, şunları söyledi:



"Basist Jasper Verhulst, Google çeviri sayfasına 'Golden Day' yazarak Altın Gün ismini bulmuş. Altın Gün ismini önerince ben de onun Türkiye’deki altın günü toplanmalarını bildiğini düşündüm ancak bilmiyordu, dolayısıyla komik bir tesadüf oldu. Grubun ismine böylece karar kıldık."



"ADAY OLACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Daşdemir, geçen ekim ayında ABD turneleri sırasında Grammy Akademisi yetkilileri tarafından ofise davet edildiklerini ve tanıştıklarını söyledi. O zaman çok önemsemediklerini belirten Daşdemir, "Uzun listede olduğumuzu biliyorduk ama aday olacağımızı düşünmemiştik. Grammy’lere aday gösterilmek çok gurur okşayıcı. Benim için özellikle yorumladığımız şarkıların yaratıcılarını bu şekilde onurlandırmak çok anlamlı" şeklinde konuştu.