Grammy ödüllü Chris Botti AKM'de sahne aldı

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, AKM'de müzikseverlerle buluştu.

Botti, sahnede yaptığı konuşmada, "Çok teşekkürler bu gece geldiğiniz için, İstanbul'da pek çok kez müzik yapma fırsatı sunulduğu için minnettarız. Müziğimizin tekrar dinlenmek istenmesi harika bir şey. Buradaki en önemli şey çalmaktan zevk aldığımız şehre geri dönmüş olmak" dedi.



Caz müziğinin yetenekli ve başarılı isimleriyle birlikte sahneye çıkmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Botti, konser sırasında kendisine eşlik eden müzisyenlerin kariyerlerine ilişkin bilgiler vererek, sahneye davet etti.



Konseri dinlemeye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AKM'nin sanata doyurucu tarafından dolayı kendisi için özel bir mekan olduğunu söyledi.



Ersoy, AKM açıldığından beri yapılan tüm etkinliklere katıldığını belirterek, Chris Botti konserinin de çok özel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.



Pandemi döneminde insanların sanata büyük özlem duyduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:



"Bütün dünyanın üzerinden bir pandemi geçti. Gerçekten bizi yaralayan bir süreçti. Her açıdan yaraladı, hem insanlarla olan ilişkilerimiz hem ekonomi hem yaşadıklarımız. Belki biraz oturduk, düşündük pandeminin dünyadaki etkileri bizi nereye taşıyacak diye, hayatlarımızı bile sorguladık. Dolayısıyla sanattan, kültürden her şeyden uzak kaldık. Gerçekten böylesine güzel, böylesine Türkiye'nin, İstanbul'un hak ettiği ve hepimizin özlemle beklediği AKM'yi tekrar bize kavuşturduğu için öncelikle Cumhurbaşkanımıza, sonra eşime, sonra burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Yaklaşık iki saat süren konserde Chris Botti'ye, Lee Pearson davulda, Leonardo Amuedo gitarda, Holger Marjamaa piyanoda, Chad Lefkowitz Brown saksafonda, Reggie Hamilton bas gitarda, Caroline Camplell kemanda, Lucia Micarelli viyolinde, Sy Smith, Veronica O'Biren ve Jonathan Johnson ise vokalde eşlik etti.

