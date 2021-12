Grammy ödüllü Latin caz piyanisti Michel Camilo Türkiye'ye geliyor

Efsanevi piyanist Michel Camilo, 17 Aralık günü kendi piyano konçertosunu Cem’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde icra edecek.18 Aralık günü ise ekürisi Tomatito ile kaydettiği Grammy ödüllü albümlerinden seçkiler ile CSO ada sahnesinde olacak.

MICHEL CAMILO KİMDİR?



Camilo Dominik Cumhuriyeti’ndeki Santo Domingo’da doğmuştur. Ulusal Konservatuvarda 13 yıl okumuş ve 16 yaşında Dominik Cumhuriyeti’nin Ulusal Senfoni Orkestrası’nın (NSODR) üyesi olmuştur. 1979’da Mannes Koleji’nde ve Juilliard Müzik Okulu’nda okuduğu New York’a taşınmıştır. Parlak bir tekniğe sahip bir piyanist ve bestelerini Karayip ritimleri ve Caz armonileriyle harmanlayan bir besteci olarak yapmış olduğu “Why Not!” adlı albümünün (albümün adı Paquito D’Rivera tarafından verilmiştir) Manhattan Transfer tarafından seslendirilen vocal versiyonu Grammy Ödülü (1983) almıştır. Mr. Camilo “Why Not!” adlı albümü ile ilk defa seyirci karşısına çıkmış, onu “Suntan/Michel Camilo in Trio” adlı albüm takip etmiştir. Carnegie Hall’da ilk sahne alışı 1985 yılında Trio’suyla birlikte olmuştur ve aynı yıl Avrupa turnesine çıkmıştır.



Santo Domingo’ya döndüğünde, Dominik Cumhuriyeti’nin Ulusal Senfoni Orkestrası’nı “The Goodwill Games Theme”i içeren klasik bir programda yönetmiş ve Emmy Ödülü almıştır. Camillo, ayrıca Dominik Cumhuriyeti’nde Heineken Caz Festivali’nin müzik direktörlüğünü yapmış ve bu görevini 1992 yılına kadar devam ettirmiştir. Onun ilk üç albümü olan Michel Camilo, On Fire ve On the Other Hand, ulusal düzeyde yayın yapan radyoların listelerinin birinci sırasında yer almıştır.



Çeşitli şirketlerle çıkardığı pek çok kaydından bazıları şöyledir: Rendezvous, One More Once, Thru My Eyes, ve Spain-Michel Camilo & Tomatito. Besteci olarak bahsetmek gerekirse, piyanist Katia ve Marielle Labèque ve Dizzy Gillespie, O’nun Caribe’sini kaydetmişlerdir. The Labèque çifti, O’nun İki Piyano ve Orkestra için bestelediği Rapsodisinin ilk seslendirilişini Phillarmonia Ochestra ile gerçekleştirmiştir.



Mr. Camillo, ödül kazanan bir Avrupa filmi olan “Amo Tu Cama Rica”, “Los Peores Años de Nuestra Vida” ve “Two Much”ın müziklerini bestelemiştir. Camilo, the Danish Radio Big Band’de öne çıkan bir solist, aranjör ve besteci olarak yer almış ve Labèque kardeşlerle üç piyanist olarak turnelere çıkmıştır.



Sanatçı; Atlanta Senfoni, Cleveland Orkestrası , Ulusal Senfoni Orkestrası , Kopenhag Filarmoni, BBC Senfoni Orkestrası , Dominik Cumhuriyeti , Porto Rico , Quenns Ulusal Senfonileri, Gran Kanarya Filarmoni , Murcia , Málaga, RTVE ve Barselona Senfonileri ve Carnegie Hall Big Band ‘de solist olarak çalmıştır.



Ulusal Senfoni Orkestrası (NSO), Camillo’yu, yapılan ilk Latin-Karayipler Müzik Festivali’nde, Leonard Slatkin ile birlikte sanat yönetmeni olarak seçmiştir. Camillo bu festivalde Trio’su ve Big Band ile birlikte konserler vermiş, Leonard Slatkin tarafından yönetilen NSO tarafından sipariş edilmiş olan piyano ve orkestra için bestelediği konçertosunun da dünya prömiyerini gerçekleştirmiştir.



Camilo, ayrıca, Royal Albert Hall’da (BBC Proms adlı konser serisinde), Kennedy Salonu’nda, Carnegie Salonu’nda çalmış ve New York’taki Blue Note, Beacon Tiyatrosu, Kent Müziği Radyo Salonu’nda, Avery Fisher Salonu’nda da yer almıştır.



Beyaz Saray’daki performansların bir parçası olarak, PBS tarafından ulusal düzeyde yayınlanan Newport Caz Festivali’nin 40. yıldönümünü kutlamak üzere hazırlanan bir yıldızlar geçidi programında ve NPR’nde, Tony Benett’in konuğu olarak “A Jazz Piano Christmass” adlı programda çalmıştır.



Camilo, düzenli olarak, Karayipler’de, Avrupa’da, Güney, Orta ve Kuzay Amerika’da, İsrail’de ve Japonya’da turnelere çıkmaktadır. Tanınmış İspanyol şarkıcı Ana Belén için hazırladığı ödül kazanan albümü Lorquiana-Poemas’ın prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü yapmış ve Avrupa’da Kopenhang’ın Kültürel Sermayesi Festivali’nin bir parçası olarak seri halinde solo piyano resitallerinde çalmıştır.



Kendi çalışmalarını seslendirmenin yanısıra, Camilo, ayrıca, pek çok vesile ile, Ravel’in Sol Majör Piyano Konçertosu’nu olduğu kadar Gershwin’in Rhapsody In Blue’su ve Fa Majör Piyano Konçertosunu da çalmıştır.



Ayrıca, “Spain” Albümü ile Latin Grammy Ödülü’nü (2000) kazandıkları Flamenko gitaristi Tomatito ile birlikte ikili konserler gerçekleştirmiştir. Camilo, Akademi Ödüllü yönetmen Fernando Trueba tarafından yönetilen, Latin Cazı filmi olan “Calle 54”de yer alan sanatçılar arasında öne çıkmıştır.



Leonard Slatkin tarafından yönetilen BBC Senfoni Orkestrasının Camillo’nun Piyano ve Orkestra için Konçertosu ve Piyano, Yaylı Çalgılar ve Arp için Süiti’ni seslendirdiği DECCA’dan çıkan klasik müzik CD’si sanatçıyı daha da öne çıkarmıştır.



Mart 2002’de, sanatçının Grammy’e aday gösterilen jaz triosu kaydı “Triangulo” TELARC tarafından piyasaya sürülmüştür. Ağustos 2003’de, TELARC, Camillo’nun ilk canlı albümü olan Michel “Camilo – Live at the Blue Note”u piyasaya sürmüştür. Ödülleri arasında the Knight of the Heraldic Order of Christopher Columbus ve the Silver Cross of the Order of Duarte, Dominik hükümetinin Sanchez & Mella adlı ödülü yer almaktadır. The Duke Ellington School of the Arts, the Michel Camilo Piyano Bursu’nu açmış ve bu burs, Müzik Fakültesi tarafından seçilen bir öğrenciye verilmiştir. Berklee College of Music, Camilo’yı fahri doktoralık vererek ödüllendirmiştir.