Grammy ödüllü sanatçı Chris Botti Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışında sahne alacak

ABD'li caz trompetçisi Chris Botti, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış etkinlikleri kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 14:36

Grammy ödüllü sanatçı Chris Botti Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışında sahne alacak

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AKM'nin içindeki son durum

AKM'nin içindeki son durum

Opera ve tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi, kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlarıyla sanatseverlerin hizmetine sunulacak olan yeni AKM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak.

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, 31 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 2 Kasım'da ise İstanbul AKM'de opera salonunda sahne alacak. 

Trompetle 10 yaşındayken tanışan 59 yaşındaki sanatçı, Amerika’nın prestijli müzik okullarından Indiana Üniversitesini bitirdi.

Arif Mardin gibi önemli prodüktörlerin yönlendirmesiyle pop-caz kulvarına yönelen ve ilk albümü First Wish'i 1995'te yayımlayan sanatçı, kariyeri boyunca 10 albüme imza attı.

Sanatçıya sahnede davulda Lee Pearson, gitarda Leonardo Amuedo, piyanoda Holger Marjamaa, saksafonda Chad LB, kontrbasta Reggie Hamilton, viyolinde Lucia Micarelli, vokallerde ise Sy Smith, Veronica Swift ve Jonathan Johnson eşlik edecek.

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