Grammy ödülü jürisinde yer alan en genç müzisyenlerden Alper Tuzcu ile 1 Ekim Salı günü (yarın) Açık Diyalog İstanbul’da şarkı yazma atölyesi gerçekleşecek. Dünyanın en iyi müzik okullarından biri olarak kabul edilen ‘Berklee College of Music’ mezunu Alper Tuzcu, bir şarkının oluşum sürecini ve söz yazımını anlatacak. Etkinlik 19.00 -20.00 saatleri arasında gerçekleşecek.



ALPER TUZCU KİMDİR?



Alper Tuzcu, Amerika’da yaşayan bir besteci, prodüktör ve gitarist. Berklee College of Music mezunu olan Tuzcu’nun Palma Records tarafından 2018’de yayınlanan ikinci albümü “Aurora” ve 2016’da ayınlanan ilk albümü “Between 12 Waters” ile Grammy jürisine seçilen en genç Türk müzisyen oldu.



Tuzcu’nun daha önce çaldığı yerler arasında Umbria Caz Festivali (İtalya), YouBloom Festival (Los Angeles), Sofar DC, Sofar Boston, Bossa (Washington DC), Shapeshifter Lab (Brooklyn), Kallasch & Moabiter (Berlin), Gran Bodega Salto (Barcelona) ve Goethe Institut (Boston) bulunuyor. Eğitimci olarak Yamaha Music School ve Harvard Üniversitesi’nde müzik prodüksiyon dersleri vermeye devam eden Tuzcu, dünyanın değişik yerlerinde şarkı yazımı ve müzik prodüksiyon atölyeleri yapıyor.