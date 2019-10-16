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Emmy ve Altın Küre ödüllü Amerikan dizisi Grey’s Anatomy, 350’nci bölüme ulaştı.



ABD’de ABC kanalında yayınlanan hastane konulu dizinin ekibi, 350’nci bölümü pasta keserek kutladı.



Yönetmen Shonda Rhimes ve oyuncular Ellen Pompeo, Chandra Wilson, Justin Chambers, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Jesse Williams, Kim Raver, Giacomo Gianniotti, Kelly McCreary ve Jaicy Elliot Los Angeles’ta bir araya geldi.



17 Ekim’de 346’ncı bölümü ekrana gelecek olan dizi, Seattle Grace Hastanesi’nde yeni ameliyatlar, kurtarılması gereken hayatlar, düşler ve umutlar ve yaşanan aşkları konu alıyor.



İlk olarak 2005 yılında yayınlanan dizi, ilk sezonundan itibaren sadece Amerika’da değil yayınlandığı her ülkede yüksek reyting elde etti.