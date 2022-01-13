Grey's Anatomy'ye 19. sezon onayı

2005 yılından beri seyirciyle buluşmaya devam eden Grey's Anatomy hakkında Walt Disney Television Entertainment başkanı Dana Walden bir açıklama yaptı.



Walden, "Shonda, Krista Vernoff, Ellen Pompeo ve tüm yaratıcı ekibe, modern tıbba odaklanmaya devam edecek yeni, anlatılmamış hikayelerin kilidini açmak, çevremizdeki dünyayı şekillendiren sorunları ele almak ve sadık hayranlarla derinden rezonansa girmek için büyük inancımız var" dedi.



Yaratıcı Shonda Rhimes ise, "Gray Sloan Memorial'daki Meredith, Bailey, Richard ve diğer tüm doktorların hikayelerini bir sezon daha anlatmaya devam edeceğimiz için daha heyecanlı olamazdım" açıklamasını yaptı.



Grey's Anatomy 19. sezonuyla ABC'de 24 Şubat Perşembe günü seyirciyle buluşacak.