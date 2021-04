Gülçin Ergül’den ilk İngilizce albüm: Invitation

Ekim ayında Davet isimli albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkan Gülçin Ergül’ün uzun süredir üzerinde çalıştığı Invitation adındaki 8 şarkılık ilk İngilizce albümü Arpej Yapım etiketiyle 16 Nisan’da tüm dijital platformlarda yayınlanacak.



Müzik direktörlüğünü Emre Bayar’ın yaptığı ve Hollandalı ödüllü söz yazarı Josephine Zwaan ile beraber yazdığı şarkılara ek, Gülçin Ergül’ün söz ve müziğini yaptığı 4 şarkının bulunduğu albümde, efsanevi şarkıcı Whitney Houston’ın I Wanna Dance With Somebody şarkısının coverı da yeralıyor.



Albüm fotoğrafları için Safa Gülsoy’un objektifine poz veren sanatçının stylingini Fırat Kanburoğlu yaptı. Albümdeki ilk klip Murat Joker yönetmenliğinde; sözü Gülçin Ergül ve Josephine Zwaan’a, müziği ise Emre Bayar ve Gülçin Ergül’e ait olan, disko-pop tarzındaki Don’t Wake Me Up adlı parçaya çekildi. Klipte, Ergül ve dansçılarına özel olarak hazırlanan Zeynep Bozkaya imzalı tasarımların yanı sıra Cihan Nacar, Esra Gürses ve Berfuğ Kıran ve Spica Dance Shoes imzalı tasarımlar da kullanıldı.



Solo albümleri ile müzik kariyerine iddialı bir şekilde devam eden Gülçin Ergül, bu albümle beraber hem şarkı yazarlığındaki yeteneğiyle dikkat çekiyor, hem de yurt dışında da ses getirecek modern sound'uyla uluslararası bir başarının temellerini atmayı başarıyor.