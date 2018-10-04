İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), ülkemizde kültür ve sanatın gelişimi, bu alandaki güncel ve nitelikli üretimin desteklenmesi adına farklı disiplinlerde sunduğu ödüllere bu sene eklediği Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün ilk sahipleri belirlendi.



Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışıyla hayata geçirilen 100 bin TL değerindeki Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, yaptıkları üretimlerle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatronun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da kişilere sunuluyor.



2018 Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’ne Altkat Sanat Tiyatrosu ve Altıdan Sonra Tiyatro / Kumbaracı50 toplulukları layık görüldü. Gülriz Sururi başkanlığındaki Seçici Kurul; oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat; oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen, tiyatro eleştirmeni, yazar, sahne ve kostüm tasarımcısı, gazeteci, eğitmen Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve oyuncu Selçuk Yöntem’den oluşuyor.

DÖNÜŞÜM VE III. RICHARD OYUNLARIYLA ÖDÜL ALDILAR



Seçici Kurul, Dönüşüm adlı oyunlarındaki başarıları ve uzun yıllardır yılmadan gösterdikleri düzenli, azimli çalışmaları nedeniyle Altkat Sanat Tiyatrosu ile 2019’da yirminci yıllarını kutlayacak olan ve bugüne kadar sahneledikleri oyunlar ve bu yıl sahneye koydukları III. Richard oyunundaki başarılarından dolayı Altıdan Sonra Tiyatro / Kumbaracı50’yi ödüle layık buldu.



100 bin TL değerindeki Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, 2019 yılında sahneleyecekleri yeni prodüksiyonlarında kullanılmak üzere bu iki topluluk arasında eşit olarak paylaşılacak.

