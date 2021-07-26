Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'na bayram tatilinde 15 bini aşkın ziyaretçi

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde bulunan, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, salgın ile mücadelede kademeli normalleşme sürecinde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, perde damla taşları, traverten havuzları ve basamakları gibi çok sayıda farklılığın yer aldığı mağara, tatil süresince 15 bin 500 kişiye adeta görsel şölen sundu.

Ziyaretçiler 15'er kişilik gruplar halinde 10'ar dakika süreyle Karaca Mağarası'nı gezme fırsatı buldu.

