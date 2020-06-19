Gün On4 dizisinin yıldızı Güneş Zavrak: Diğerleriyle bir tık ayrışıyoruz

Yapımcılığını Meraklı Filmler’in üstlendiği ve çekimleri ev ortamında gerçekleşen dizinin oyuncu kadrosunda ise sürpriz isimler yer alıyor.



‘Gün On4’, karantina günlerinde birbirine dokunmadan film üretebilmenin en güzel örneklerinden biri olacak.



Salgın döneminde ortaya çıkan ve film sektörü için yeni bir umut haline gelen ‘ev ortamında film çekimi’, puhutv ile bir adım ileri taşınıyor. Pandemik polisiye türünde yayınlanacak olan ‘Gün On4’, gündemi yakalayan konusu ile herkesi ekran başına kilitleyecek.



Dizinin oyuncusu Güneş Zavrak projeye dair sorularımızı yanıtladı.



Sıradışı bir deneyim olduğunu düşünüyor musunuz?



- Elbette ki düşünüyorum. Zaten pandemi sürecinde ki o farklı tecrübelerimiz sayesinde bir araya geldik ve çekimlerimiz sırasında da yeterince zorlu ve sıradışı deneyimlerimiz oldu. Umarım birlikte anlatabileceğimiz zaman çabuk gelir çünkü ben hemen anlatmak istiyorum.



Polisiye?



- Polisiye denince akla genel olarak büyük dövüş sahnelerin olduğu, kaçanın kovalandığı ve silahların elden ele gezdiği işler geliyor. Bence biz burada çekim tekniğimiz dışında anlatım biçimimiz ile de bir tık ayrışıyoruz. Biz çok güzel ve iyi hissediyoruz. Çok heyecanlıyız. Bu süreci üretebilme noktasınıda geçirebildiğimiz için şanslı hisediyoruz kendimizi.Dolayısı ile umuyorum ki bu hislerimiz seyirci ile buluşsun...



Sevin karakterinde bahseder misiniz?



- Bence Sevin; tuttuğunu koparan, azimli, sert tarafları da olan biri.İçinde ki kız çocuğunun muzip ve eğlenceli kısımlarını Gazanfer’e karşı göstermekten çekinmediği kısımlarını ben çok sevdim.