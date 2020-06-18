Gün On4 yönetmeni Şahin Altuğ: Türkiye açısından bu bir ilk

puhutv’nin yeni orijinal projesi pandemik polisiye; ‘Gün On4’, yarın seyircisiyle buluşacak.

Yapımcılığını Meraklı Filmler’in üstlendiği ve çekimleri ev ortamında gerçekleşen dizinin oyuncu kadrosunda ise sürpriz isimler yer alıyor.



‘Gün On4’, karantina günlerinde birbirine dokunmadan film üretebilmenin en güzel örneklerinden biri olacak.



Salgın döneminde ortaya çıkan ve film sektörü için yeni bir umut haline gelen ‘ev ortamında film çekimi’, puhutv ile bir adım ileri taşınıyor. Pandemik polisiye türünde yayınlanacak olan ‘Gün On4’, gündemi yakalayan konusu ile herkesi ekran başına kilitleyecek.



Dizinin yönetmeni Şahin Altuğ projeye dair sorularımızı yanıtladı.



Pandemik polisiye türünde bir iş yaptınız.... Türkiye'de bir ilke imza attınız.... hem süresi hem de konusu itibariyle zor ve sıradışı bir iş bu... Nasıl doğdu fikir ve ne gibi zorluklar yaşadınız?



- Genel olarak projeyi şöyle anlatabiliriz; oyuncularımızın biri Datça’da, biri İsviçre’de, biri de İstanbul’da. Üçü de kendi sahnelerini evlerinden kendi çekiyor sonra bunları bir bulut sistemine yüklüyor ve en son da post ekibimiz bu görüntüleri alıp montajlamaya başlıyor. Ben de bu bütün işleri kendi evimden gerçekleştiriyorum. Bizim işimiz duyguyla olduğu için birbirimize dokunamamak, birbirimizi görememek ve birbirimizin mimiklerine hakim olamamak ilginç ama sonuçta oraya çıktığınızda sahneye çıkmış oluyorsunuz ve herkes sahneye çıkınca profesyonelce işini yapıyor. Bu pandemik döneme göre bir şeyler üretmeye devam etmek bizim için çok önemliydi. Hikaye anlatmaya devam edebilmek, yeni hikayeler kurmak... Biz biraz da bunu hikayenin içine yedirdik. Pandemik Polisiye dediğimiz şey de adamın karantina kuralları nedeniyle sokağa çıkamamasını bir enstürman olarak kullandık. Korona pozitif olan bir komiser, karantina altındayken bir intihar vakasını çözmeye çalışır. Dışarıdaki arkadaşları da ona bu yolla yardımcı olmaya çalışırlar.



Hikayeden de bahseder misiniz?



- Bunu yeni bir hikaye, yeni bir format gibi düşünebiliriz. Aslında bu daha önce dünyada örnekleri olan bir deneme. Ekranla ilgili söylüyorum sadece ama Türkiye açısından bu bir ilk.



Bu hikaye Mart ayının sonunda karantinanın ilk başladığı ‘evde kal’ günlerinde yazılmaya başlandı. Şöyle bir cümleden yola çıktık biz; ‘evet evde kalalım ama hayatımıza devam edelim.’ Yani yazmaya, çizmeye ve çekmeye devam edelim dedik ve bunun yolunu aradık açıkcası. Sonra bunun anlatım dilini aradık ve onu bulunca da oyuncularımıza anlattık. Onları ikna ettik ve onlarda bu projeye inanarak başladılar. Sonrasında da uzun bir yolculuk oldu. Zorlukları var mı? Var. Evden oturup çocuklarla ya da günlük rutinin içinde çalışmaya çalışmak zor ama galiba insanoğlu her şeyin altından kalkabiliyor.