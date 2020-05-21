Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri haziranda TV'de yayınlanacak

Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri corona virüs nedeniyle bu yıl büyük bir örenle kıutlanamayacak. Ancak ödüllerin sahipleri TV programıyle duyurulacak.



2011’den bu yana ilk kez bu yıl 26 Haziran’da TV’de yayınlanacak olan Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri, televizon seyircisinin son dönemde ilgisi azaldığı için internetten yayınlanıyordu.



47. Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri’nin en iyi drama dizisi, en iyi talk show gibi dallardaki adayları bu hafta CBS kanalında açıklanacak.

Akademi, büyük ödüllerin TV yayını esnasında duyurulacağını, diğer kategorilerdeki kazananların ise iki saatlik yayın sırasında Twitter'da açıklanacağını belirtti.



New York merkezli Amerikan Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi daha önce salgın endişesi nedeniyle geleneksel ödül töreninin yapılamayacağını açıklamıştı.