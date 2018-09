Güney Afrika’nın Oscar adayı: Sew the Winter to My Skin

91. Akademi Ödülleri için heyecan başlarken ülkelerin Oscar adayları da belli olmaya devam ediyor. Güney Afrika’nın da bu seneki Oscar adayı belli oldu. Prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştiren Sew the Winter to My Skin, 91. Akademi Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisine aday olabilmek için yarışacak.



Irk ayrımı dönemi öncesinde halk kahramanı statüsüne kavuşan efsanevi kanun kaçağı John Kepe’nin (Ezra Mabengeza) hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Jahmil X.T. Qubeka üstleniyor.



Sew the Winter to My Skin Güney Afrika’nın 15. Oscar adayı oldu. İlk olarak 1989 yılında Oscar’a film gönderen Afrika ülkesi, 2005 yılında Gavin Hood’un yönettiği Tsotsi ile Oscar'a ulaştı. Bu zafer dışında bir adaylık elde eden Güney Afrika, iki kere de kısa listeye kalmayı başardı. Ülkenin geçtiğimiz yılki adayı Yara ise kısa listenin ötesine geçememişti.