Güney Kore, Rus sanatçılarının eserlerini iade etmiyor

Güney Kore’nin başkenti Seul’daki Sejong Müzesi, Rus sanatçılara ait 63 sanat eserini Rusya’ya geri gönderme talebini reddetti. Bu kararın, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlikten kaynaklandığı düşünülüyor.

Rusya’daki Ekaterinburg Müzesi’ne ait olan sanat eserleri, kasım ayından beri Seul’daki Sejong Center’da yer alıyordu.

Kazimir Malevich'nin 'Suprematist Composition' adlı çalışması

‘Kandinsky, Malevish and Russian Avant-Garde’ isimli sergide Wassily Kandinsky, Kazimir Malevich, Natalia Goncharova ve Alexander Rodchenko gibi Rus sanatçılarının eserleri bulunuyor.



Serginin açılış seremonisinde sergiden övgüyle bahseden Kremlin'in Kore elçisi Andrey Kulik, Ukrayna- Rusya savaşının 30 yıllık Kore ve Rusya ilişkilerini değiştirebileceğini açıkladı.