Güney Kore sinemaları normale dönmeye çalışıyor

Güney Kore sinemaları corona virüsün ardından normalleşme adımları kapsamında yeniden açıldı.



Hafta sonu boyunca, ülke çapındaki gişe geçen yıla göre yüzde 10 oranında bir seyirciyi salonlara çekmeyi başardı. Bu rakamlar, başlangıç için olumlu bulundu ve yaz sonunda kadar normal dönüş beklentisini yükseltti.



Hollywood’un yapımcıları ve yerel dağıtıcıları, ülkede salgının başladığından beri yüksek profilli filmleri doğal olarak gösterime sokmuyorlar ve birkaç aylık süreçte de bu çoğu film için mümkün gözükmüyor. Bunun yerine, eski filmlerin yeniden gösterimi ve küçük ya da orta ölçekli yabancı filmlerin vizyonu tercih ediliyor.