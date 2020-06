Güney Koreli BTS grubu Michael Jackson’ın rekorunu kırdı

BTS, son albümü Map of the Soul: 7 ile yeni bir rekor kırdı.



Independent'ın Somag News’ten aktardığı habere göre dünyaca ünlü K-pop grubu, Michael Jackson’ın yıllar önce Japonya’da kırdığı rekorun yeni sahibi oldu.



Yayımlanmasından önce BTS hayranlarının ön siparişleriyle dikkat çeken Map of the Soul: 7, albümün piyasaya çıkmasından aylar sonra satış rakamlarıyla listeleri zorlamaya devam ediyor.

Map of the Soul: 7 son olarak Michael Jackson’ın tam 36 yıl önce imza attığı rekoru kırarak, Japon müzik listesi Oricon’un yılın ilk yarısı için düzenlediği listenin zirvesine yerleşti.



Böylece BTS, Oricon’da Michael Jackson’dan bu yana birinci sıraya ulaşan ilk yabancı sanatçı olarak tarihe geçti.



Michael Jackson, 1984’te ünlü Thriller albümüyle listenin zirvesinde yer almıştı.



Oricon’dan yapılan açıklamaya göre BTS, Japonya’da 2020’nin ilk yarısında toplamda 429 bin kopya sattı.



Şubatta piyasaya çıkan Map of the Soul: 7, Oricon’un bu ay içindeki günlük, haftalık ve aylık albüm satış listelerinin de zirvesine oturmuştu.



BTS geçen yıl Map of the Soul: Persona adlı albümüyle 2019’un ilk yarısı için düzenlenen Oricon listesinde üçüncü sırada yer almıştı.