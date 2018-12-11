Ümraniye’de bulunan bir huzurevinde geçtiğimiz ay dengesini kaybedip yere düştükten sonra beyin kanaması geçiren Tayfun Akalın, Ümraniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akalan’ın dün hayatını kaybettiği açıklandı. Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler, Bizim Aile gibi Türk sinemasında hafızalara kazınmış yapımlarda yer alan oyuncu için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Akalın için düzenlenen törene ‘Hababam Sınıfı’ filminde yer alan oyuncularda katıldı. Arkadaşlarını son yolculuklarında yalnız bırakmayan oyuncuların üzgün oldukları görüldü.

"VEYSEL ABİ, KAPAT ARTIK ŞU KAPIYI"

Hababam Sınıfı filminde Veysel Efendi’den kapıyı kapatmasını isteyen Ercan Gezmiş, "2018 yılı Hababam Sınıfı için iyi gelmedi. Bu sene uğurladığımız üçüncü arkadaşımız oldu Tayfun. Biz her ne kadar 45 senedir birlikte olmaya çalışsak da azalıyoruz. Bizi beşinci nesil izliyor şuanda. Nereye gitsek saygı görüyoruz. Şu eksilmeler olmasaydı çok daha mutlu olacaktık. Ancak Hababam Sınıfı yaşamaya devam ediyor. Kalan arkadaşlara sağlıklı bir ömür diliyorum. Veysel Efendi, son iki yıldır kapıyı öyle bir açtı ki, yapma Veysel abi. Kapat şu kapıyı. Artık eksilmeyelim. Çünkü Hababam Sınıfı'nın yapacak halen çok işi var" dedi.

"HABABAM SINIFI'NIN EN GÜZEL ÇOCUĞUYDU"

Hababam Sınıfının ‘Boncuğu’ Ergün Sözen, "Çok üzgünüz. Hababam Sınıfı bir aileydi ve bu aile yaşamaya devam edecek. Giden arkadaşlarımız biz yaşadıkça kalbimizde yer almaya devam edecek. Hababam Sınıfı nesiller boyu böyle güzel hatırlanmaya devam eder inşallah. Gidenler de hiçbir zaman unutulmasın’’ diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman ise, "Hababam Sınıfının en güzel çocuğuydu. Ben onu hep öyle hatırlayacağım. Yazın annesini kaybetmişti. Çok geçmeden kendisini kaybettik. Bu kayıplar büyüklerimizden başladı. Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan bir bir kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tayfun Akalın arkadaşlarının omzumda son yolculuğuna uğurlandı.