Haftanın kültür sanat etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle buluşacak.



Program kapsamında, 22-25 Ocak'ta Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi türündeki Şahane Züğürtler Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alan Matruşka Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde, Noel Coward'ın yazıp Engin Gürmen'in yönettiği Ben Çağırmadım Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.



Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Özgür Kaymak'ın yazıp yönettiği Son, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde John Steinbeck ve Boriz Vian'in yazdığı Karıncalar - Bir Sabah Vardı, Ümraniye Sahnesi'nde Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamının üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişmesini konu alan Tatlı Kaçık, Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Nezihe Meriç'in yazdığı Çin Sabahta ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibse'nin çağdaş insanın dramını anlattığı Nora (Bir Bebek Evi) sahnelenecek.



On iki jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan oyun On İki Öfkeli Adam da 23, 24 ve 25 Ocak'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.



Çocuk oyunlarında ise bu hafta 23 ve 24 Ocak'ta Elma Kurdu Kırtık Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, Elma Kurdu Kırtık Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşacak.



Rüya isimli oyunun Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde sergileneceği 26 Ocak'ta ayrıca Harikalar Mutfağı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Benim Güzel Pabuçlarım Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, Yaşasın Barış Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, Üzgün Ağaçlar Ülkesi Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, Bir Kümes Hikayesi Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, Pollyanna Ümraniye Sahnesi'nde, Yaşayan Sayfalar Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, Palyaço Prens de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.



DEVLET TİYATROLARI

İstanbul Devlet Tiyatrosunda ise bu hafta kendinden ve yerinden mutlu olmayan insanın, başka biri olmayı deneme macerasını konu edinen Siz Ne Dersiniz Cevahir Sahneleri Salon 1'de, Becky Mode'nin yazıp Elif Erdal'ın yönettiği Tamamen Doluyuz ise Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde 21-25 Ocak'ta sahnelenecek.



Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı Hanımefendinin Ziyareti Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında, ABD’de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesini; Madam Curie’nin buluşu, yüzyılın en önemli keşfi olarak ortaya çıkan ve adeta bir çılgınlığa dönen radyum elementinin ışıltılı, parlak ve karanlık yüzü arasında giderek sıkışan gencecik kadınların olağanüstü değişimi ve savaşı konu edinen Bir Peri Masalı - Radyum Kızları ise Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 21-26 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.



Nazi işgali altındaki Fransa’da yaşayan ressam Pablo Picasso ile dönemin Almanya kültür bakanlığı sorumlusu olan Bayan Fischer arasında geçen sorgulamalar, çatışmalar ve hesaplaşmaları konu alan Bir Picasso 23-26 Ocak'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'ye, Anton Çehov'un yazıp Zafer Algöz'ün yönettiği Aziz Dostum Çehov ise aynı tarihlerde Garibaldi Salon 2'ye konuk olacak.



Yine 23-26 Ocak'ta Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde William Shakespeare'in Sinyor Battista’nın biri fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceraları çevresinde dönen oyunu Hırçın Kız oynayacak.



Ahmet Ümit'in yazdığı çocuk oyunu "Büyüklere Masallar - Masal Masal İçinde" 24-26 Ocak'ta Zeytinburnu Sahnesi'nde minik izleyicileriyle buluşacak.



SAHNE SANATLARI VE KONSERLER

Aşık geleneğinin en son temsilcilerinden Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım başlıklı şiir dinletisiyle 20 Ocak'ta İş Sanat'ta anılacak.



Üsküdar Belediyesi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde 21 Ocak'ta Yaprak Sayar & Ünal Zorer bir konserle müzikseverlerle buluştururken, 24 Ocak'ta Tokcan İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiirlerinden Bestelenmiş Şarkılar'ı seslendirecek.



Tiyatro Yan Etki'nin Algı Eke ve Nergis Öztürk'ü buluşturan yeni oyunu 10 Saniye, 21 Ocak'ta DasDas'taki ilk temsiliyle sahnede olacak. Yeni müzikal Ben Varım DasDas'ta 22 Ocak'ta ilk kez tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunun prömiyeri ise 23 Ocak'ta gerçekleşecek.



DasDas'ta ayrıca 23 Ocak'ta Anton Çehov’un eserinden uyarlanan Ivanov, insanın kendine acımasının, kendi dertlerine gömülmesinin onu nasıl yalnızlığa ve yok oluşa sürüklediğini sahneye taşıyacak.

KEŞANLI ALİ DESTANI'NIN PRÖMİYERİ 22 OCAK'TA



Keşanlı Ali Destanı'nın prömiyeri TİM Show Center'da; Michael Önder’in kaleme aldığı ilk oyun olan Fanatik'in prömiyeri ise Kenter Tiyatrosu'nda 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek.



Portekiz müziğinin başarılı seslerinden António Zambujo, Türkiye'de ilk kez 24 Ocak'ta İş Kuleleri Salonu'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.



Zorlu PSM'de 24 Ocak'ta Mark Eliyahu, Let It Go turnesi kapsamında sahne alırken, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM - BKM iş birliğiyle 25 Ocak'ta başarılı rock grubu Duman, 26 Ocak'ta Yalın konser verecek.



Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, ilk albümü Hasretin İki Yakası konseri ile dinleyiciyle buluşacak. Zülfü Livaneli'nin de Memleket Kokulu Yarim adlı şarkısının bulunduğu ve koro ile birlikte söylediği albümün konseri 26 Ocak'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.



SERGİ VE PANELLER

Ayşe Hamzaçebi Suvarierol'un Hayal Sahnesinde Renk Ahenk/Rengarenk isimli resim sergisi, Tünel Sanat Galerisi Üst Salon'da 20 Ocak'ta açılacak.



Orhan Pamuk, 21 Ocak'ta Yapı Kredi Loca Loca'da yapılacak olan söyleşide, Benim Adım Kırmızı Üzerine Yazılar'ı yayına hazırlayan Erkan Irmak ve roman üzerine iki makale yazmış olan Feride Çiçekoğlu bir araya gelerek bu romanı yazma sürecini ve yıllar sonra onu nasıl değerlendirdiğini konuşacak.



Yapı Kredi Kültür Sanat'ta açılan Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos sergisi kapsamında düzenlenecek konferansta, Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Inge Uytterhoeven, Sagalassos'taki özel yaşam üzerine bir konuşma yapacak. Konuşma 22 Ocak'ta Yapı Kredi Loca'da gerçekleştirilecek.



Sibel Tetik Organizasyonu ve Sinan Yenilmez işbirliğiyle Carl Gustay Jung'ın "Yaşamın amacı karşıtlar arasında denge kurmaktır" sözünden yola çıkan 33 sanatçının resim ve heykellerinin yer aldığı Balance sergisi 22 Ocak'ta Kaş Sanat Galerisi'nde açılacak.



Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy’un ölümsüz eseri Safahat'ın okumalarını 23 Ocak'ta Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un eseri Safahat'ı, Akif’in hayatını, şiirlerini nasıl bir sosyal ortamda yazdığını, hangi sebeplerle kaleme aldığını ve düşünce dünyasını anlatacak.