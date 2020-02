Hair Müzikali ilk kez Türkiye'de

Müzik, güneş, özgürlük, 68 kuşağı, aşk ve sevgiyi bir araya getiren, New York’ta yaşayan 1968 Woodstock kuşağının hayatını sahneye taşıyan efsane Hair Müzikali, 50. yılında ödüllü West End prodüksiyonu,

Piu Entertainment ve Atlantis Yapım organizasyonu ile ilk kez Türkiye'de sahnelenecek. Müzikal, 9 - 14 Haziran tarihlerinde Uniq'te sergilenecek.



Gerome Ragni ve James Rado'nun sözleri, Galt MacDermot'un müzikleriyle hippi kültürünü, 1968 kuşağının renkli yaşamını sahnelere taşıyan Hair Müzikali, ilk kez 29 Nisan 1968’de Broadway’de sahnelendi. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanını etkisi altına aldı. Binlerce gösteri, farklı uyarlamalar ve aralarında Tony Ödülü’nün de yer aldığı saymakla bitmeyecek ödüller aldı.



MÜZİKAL TARİHİNE DAMGA VURDU

Aylarca müzik listelerinin zirvesinde kalan, günümüzde bile hala hafızalarda yer eden Aquarius, Let the Sunshine In, Hippie Life, Good Morning Starshine ve I Got Life gibi klasik şarkıların da etkisiyle müzikal tarihine damgasını vuran Hair Müzikali, 1979'daki Milos Forman imzalı beyazperde uyarlamasıyla hali hazırdaki popülaritesini katlamayı başardı.

İçerdiği özgürlük temalı mesajlarla günümüzde de izleyici üstünde hala aynı etkiyi bırakan Hair müzikali, 50. yılında görkemli bir prodüksiyonla Türkiye’de ilk kez karşınıza çıkmaya hazırlanıyor.

Müzikal; Metro, The Guardian, Time Out, Radio Times ve daha birçok önemli mecradan tam puan aldı ve 2018’de WhatsOnStage Ödülü kazandı.