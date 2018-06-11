Jolly Joker sahnesinde 22 Haziran Cuma günü, saat 22.00’de Koray Avcı sahneye çıkacak.
23 Haziran Cumartesi Yaşar, 29 Haziran Cuma günü Hakan Altun, 30 Haziran Cumartesi günü ise Berkay sahneye çıkacak.
Konserlerin başlama saati ise 22.00 olacak.
Hakan Altun Jolly Joker Vadistanbul’da (Haziran ayı konser takvimi)
Sanat
Jolly Joker Vadistanbul birbirinden başarılı sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapıyor. Haziran ayında Koray Avcı, Yaşar, Hakan Altun ve Berkay hayranlarıyla buluşacak.
Jolly Joker sahnesinde 22 Haziran Cuma günü, saat 22.00’de Koray Avcı sahneye çıkacak.