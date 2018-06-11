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Jolly Joker sahnesinde 22 Haziran Cuma günü, saat 22.00’de Koray Avcı sahneye çıkacak.

23 Haziran Cumartesi Yaşar, 29 Haziran Cuma günü Hakan Altun, 30 Haziran Cumartesi günü ise Berkay sahneye çıkacak.

Konserlerin başlama saati ise 22.00 olacak.