Famelog Academy’nin düzenlediği Müzikal Oyunculuk Yaz Okulu’nda; iki ayrı yaş grubu için iki ayrı sınıf açılacak ve eğitimler dörder haftalık iki kur halinde gerçekleşecek. Usta sanatçı Haldun Dormen, her kurda iki kez sınıflara eşlik edecek ve öğrencileri değerlendirecek.



13-17 yaş ile 18 yaş ve üstü olmak üzere iki yaş grubu için iki ayrı sınıfın açılacağı Müzikal Oyunculuk Yaz Okulu’nda ilk kur, her iki yaş grubu için de 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü; ikinci kur ise 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayacak. Dersler pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün 10.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek.



Son kayıt tarihi 25 Haziran 2019 Salı günü olarak belirlenen Müzikal Oyunculuk Yaz Okulu için CV’lerini academy@famelog.com adresine göndererek ön başvuru yapan öğrenciler, eğitmenlerle yapılan mülakat sonucunda sınıfa kabul edilecekler. İlk kuru başarı ile tamamlayan öğrenciler ise doğrudan ikinci kura devam etme hakkı kazanacak.



ÖĞRENCİLER HALDUN DORMEN TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Müzikal Oyunculuk Yaz Okulu’nda Korel Cezayirli diksiyon, ses tekniği, müzikal oyunculuk kuramı, doğaçlama, metin analizi gibi oyunculuk derslerini; Nur Doğan temel bale, vücut koordinasyon, dans tiyatrosu, koreografi gibi dans derslerini; Deniz Karausta ise şan, nefes eğitimi, solfej gibi müzik eğitimlerini verecek. İkinci kurun son iki haftasındaki dersler ise Müzikal Uygulama olacak.

Öğrencilerin, eğitimin tamamında öğrendiklerini tecrübe edip pekiştirmeleri için müzikal bir oyunun bir parçası ya da tamamı, eğitmenlerin yönetmenliğinde sahnelenecek. Haldun Dormen süpervizörlüğünde eğitmenler tarafından öğrencilerin bu performansları değerlendirilecek ve başarılı görülen öğrenciler, eylül ayında başlayacak tam zamanlı Müzikal Okulu’na katılmaya hak kazanacaklar. Bu uzun dönemli okulda ise, Dormen’in yöneteceği müzikal oyunlarda yer alabilecek kapasitede öğrenciler yetiştirmeye yönelik bir eğitim verilecek.