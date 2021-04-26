Halk müziğinin usta ismi Ali Ekber Çiçek vefat yıl dönümünde anılıyor

Haydar Haydar, Derdim Çoktur Hangisine Yanayım ve Yolumuz Gurbete Düştü gibi birçok türküyü derleyerek, Türk Halk Müziği'ne kazandıran Ali Ekber Çiçek'in vefatının üzerinden 15 yıl geçti.



Çiçek, Erzincan'ın Ulular Köyü'nde 1935'te dünyaya geldi. Babasını 1939 Erzincan Depremi'nde kaybeden sanatçı, çok küçük yaşlarda rençperlik yapmaya başladı.



Küçük yaşlarda dedesinin bağlamasını çalmayı öğrenen Çiçek, ilkokuldan sonra maddi olanaksızlıklar sonucu eğitim hayatına devam edemedi.

Askerlik vazifesinden sonra TRT'nin açtığı sınavı kazanan Çiçek, 1961'de İstanbul Radyosu'na ses ve bağlama sanatçısı olarak girdi.



Usta sanatçı, Muzaffer Sarısözen döneminde TRT Ankara Radyosuna ve Yurttan Sesler Korosu'na girdi.



Sanat yaşamı boyunca 400'den fazla türküyü derleyip Türk Halk Müziği'ne kazandıran Çiçek, halk müziğini geniş kitlelere ulaştırarak unutulmazlar arasına girdi.

"BEN GENÇLERE ÇOK DEĞERLİ BİR MİRAS BIRAKTIM"

Ali Ekber Çiçek, bugün dillerden düşmeyen, pek çok sanatçının repertuvarına almak istediği Haydar Haydar, Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim, Derdim Çoktur Hangisine Yanayım ve Yolumuz Gurbete Düştü gibi çok sayıda türküyü derledi.



Çiçek'in hayatını konu alan Cahilden Uzak Dur, Kemale Yakın adlı belgesel 2003'te yapıldı. Çiçek, belgeselde "Türküyle siyaset yapılmaz" diyerek, müziği siyaset aracı haline getirenleri eleştirdi.



Bir röportajında, Türk Halk Müziği'nin bugününü değerlendirirken geçmişte üretilen eserlere saygı gösterilmediğinden yakınan usta sanatçı, şöyle konuşmuştu:



"Türk Halk Müziği tekrar popüler oldu. Ancak ben bu gelişmeyi hazırcılığa bağlıyorum. Şimdi şöhret olmuş kişiler, benim 40-50 yıl önce yazdığım parçalardaki ezgilerin üzerine güfte yapıp söylüyorlar. Bir de bu okuduğum parçalarda leyleği kuşa çevirerek okuyorlar. Ben nasıl çalıp okuyorsam gençlerin de öyle okuması gerekiyor. Parçalarımdaki yorum zaten içinde vardır. Ben gençlere çok değerli bir miras bıraktım."



TRT arşivlerinde 54 kaseti bulunan Çiçek, TRT'den emekli olduktan sonra birçok ülkede konser verdi ve üniversitelerdeki konferanslarla bu toprakların sanatını dünyaya anlatmaya çalıştı.



Çiçek, 71 yaşındayken 26 Nisan 2006'da şeker hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Usta sanatçı, vasiyeti üzerine Edremit'e bağlı Tahtakuşlar'a defnedildi.



"MÜZİSYEN OLARAK YERİ KESİNLİKLE DOLDURULAMAYACAK BİR İNSANDI"

Usta sanatçının vefatının ardından TRT İstanbul Radyosu'nda düzenlenen törende konuşan Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu, Çiçek'in yerinin doldurulamayacağını kaydederek, "Kendisini, sazını ve türkülerini çok beğenerek dinliyordum. Ali Ekber Çiçek, müzisyen olarak yeri kesinlikle doldurulamayacak bir insandı" ifadelerini kullanmıştı.



Sanatçı Sabahat Akkiraz ise usta sanatçının değerinin yaşarken bilinmediğini belirterek, şunları kaydetmişti:



"Ali Ekber Çiçek, kendi kuşağındaki tüm sanatçılarımızın başına geldiği gibi yaşarken değeri bilinmemiş bir kişiydi. Japonya'da bile üniversitede Türk etnik müziği ile ilgili ders vermiş bir ozanımızdı. Derlediği tek bir eser olan 'Haydar Haydar' bile onu ölümsüzleştirmeye yetecek."