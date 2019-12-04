Haluk Bilginer: Bu ödülü beklemiyordum (Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile buluşma)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haluk Bilginer'in "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü almasına ilişkin "Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız." dedi.



Bilginer'in yanı sıra yazar ve senarist Hakan Günday ve yapımcı Kerem Çatay ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir araya gelen Ersoy, başarılı oyuncuyu tebrik etti.



Ersoy, "Hem sanat camiası hem de sinema camiası için her şeyden önce de Türkiye açısından çok önemli bir hediyeyi, ödülü ülkemize getirmede başrol oynadınız. Bu ödül bir ekip işi. Sizlerin de büyük payı var. Açıkçası siz de konuşmanızda 'Sürpriz oldu.' diyorsunuz ama Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız." diye konuştu.



Artık Türkiye'de dizilerin ve sinemaların çok güzel yer tuttuğunu dile getiren Bakan Ersoy, şöyle devam etti:



"Dünyaya da çok ihraç ettiğimiz bir ürünümüz bu. İnsanlar da gençler de hem oyuncu olmak hem de bu sektörde yer edinmek için bir ışık, bir gelecek görüyorlar. Onlara çok parlak bir ışık hediye ettiniz aslında bu ödülle. Güzelce önlerini açtınız. Teşekkür etmek istiyorum."



Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sinema konusunda yapılan yasal değişikliklere de dikkati çekerek, "Geçen seneden itibaren öncelikli olarak sinema sektöründe yasal değişikliklerle ihtiyaçları karşılamaya başladık. Devamlı da sektörle toplantı yapıyoruz. Yapımcılar ve yayımcılarla da toplantı yapıyoruz. Birkaç tane daha yeni düzenleme getireceğiz, hem finansal açıdan sektörü rahatlatacak hem de bazı engelleri ortadan kaldıracak, işlerini kolaylaştıracak. Biz de elimizden geleni yapıyoruz devlet olarak." değerlendirmesini yaptı.



Bilginer'in yaptığı işin turizm açısından da önemine işaret eden Ersoy, "En iyi tanıtım aracı filmler oldu. O yüzden hem kültür hem tanıtım açısından da çok önemli bir yeri var. Biz çok coşkuyla karşıladık. Tekrar tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

"DEVLET DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"



Haluk Bilginer de ülkelerin kendisini sanatıyla tanıtması için her anlamda devlet desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Sadece maddi destek de değil. O sanatın yapılması için özel yerler açarak, kendi adıma tiyatro için konuşayım, tiyatro salonları açarak, sinemayı destekleyerek, sinemanın yurt dışına çıkmasını sağlayarak destek olması çok önemli." dedi.



Ödül dolayısıyla çok mutlu olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, şöyle devam etti:



"Ama bu ödülün Türkiye'ye gelmesine daha çok mutlu oldum. Aday olmuş olmak yeterince bir onurdu zaten fakat Türkiye'ye gelmesi beni çok memnun etti. Çünkü Türkiye'den bir sorumluluk hissettim omuzlarımda. Almazsam insanları hayal kırıklığına uğratacağım gibi bir şey oldu. İyi ki de Türkiye'ye gelmiş. Gerçekten tüm ülkede benim çok beklemediğim, beklediğimden de öte sevinç ve gurur kaynağı olduğunu gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. Böyle bir şeye ihtiyacımız varmış demek ki. Ben onu anladım."



Bilginer, ödülün kendisi için tamamen sürpriz olduğuna dikkati çekerek, "Masada çığlık koptu zaten. Bayağı heyecanlıydım. Açık söylemek gerekirse bu ödülü beklemiyordum. Hatta aday olmayı beklemiyordum. Yüzlerce proje içerisinden aday olmak, böyle bir ödülü almak..." diye konuştu.



Ödül konuşmasına Türkçe başladığının hatırlatılması üzerine de sanatçı, "Evet. Merhabamızı tüm dünyaya duyurduk." dedi.



Görüşmenin ardından Bakan Ersoy, misafirlerine "Türk Sinemasının 100 Yılı" seti ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) prestij eserlerinden, 300 binden fazla kelime içeren 10 ciltlik Büyük Türkçe Sözlük ve plaket takdim etti.

HALUK BİLGİNER'İN EMMY BAŞARISI

