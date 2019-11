Haluk Bilginer kimdir? (Emmy ödülü sonrası konuştu: Türkiye için çok mutluyum)

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde puhutv.com’da yayınlanan Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.



Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.



Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum'' dedi.

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

1954 yılında İzmir'de doğan Haluk Bilginer, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü.

Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gören Haluk Bilginer, İngiltere'de My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End'de Ken Hill'in) Phantom of the Opera gibi çeşitli tiyatrolarda oyun ve müzikallerde rol aldı.

1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a gelen Haluk Bilginer hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kuran Bilginer, Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrol üstlendi.

1992'de evlenen Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay Hollywood'da Indiana Jones dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın İki Kadın filminde rol aldı.

Bilginer, 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından İstanbul Kanatlarımın Altında, Usta Beni Öldürsene, ve Masumiyet gibi ödüllü filmlerde rol aldı. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan Sıcağı Sıcağına'yı sundu.



Halulk Bilginer ve Zuhal Olcay, bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı; 1996'da çıkan yangından sonra 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular.

HALUK BİLGİNER'DEN AGAH MAKAMI