Haluk Bilginer: Ne olursa olsun, bu filmde oynamak istedim (Nuh Tepesi'ne gala)

Haluk Bilginer'li Nuh Tepesi filminin galası yapıldı. Filmin yönetmeni Cenk Ertürk, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Nuh Tepesi, uzun bir yolculuk sonunda, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yazmaya başladığım ilk günden itibaren, hayalini kurduğum isimlerle çalıştım. İlk filmini çeken bir yönetmen olarak, büyük bir şans ve onurdu benim için, Haluk Bilginer, Ali Atay, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür, Arın Kuşaksızoğlu ve diğer oyuncu arkadaşlarımla çalışmak. Çok heyecanlıyız. Seyirciyle buluşacağımız anı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.



Başrol oyuncusu Haluk Bilginer, senaryoyu ilk okuduğu anda çok beğendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Ne olursa olsun, bu filmde oynamak istediğimi söyledim. Ne mutlu ki tarihler ayarlanabildi ve oynadım. Çok severek çalıştım. Umarım seyirciyle buluştuğunda, onlar da sever filmi. Diğer oyuncu arkadaşlarımla, Ali, Mehmet ve Hande ile çalışmaktan büyük mutluluk duydum tabii ki. Bazılarıyla ilk kez birlikteydik. Çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz."



Filmde canlandırdığı rolüyle Tribeca ve Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Ali Atay da inanılmaz bir ekiple çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Çok güzel ve ağır bir hikaye. Konuşa konuşa, dertleşe dertleşe, bir ekip çalışmasıyla, çok güzel bir şekilde hayata geçirdiğimizi düşünüyoruz. Kalıcı bir hikaye olacağını düşünüyorum, benim için en önemli kısmı bu. Muhteşem oyuncularla, ilk filmini çeken muhteşem bir yönetmenle, çok güzel bir hikayeyi anlatmaya çalıştık. İlk izlediğimde çok sevdim. Senaryoyu okuduğumda da çok sevmiştim. Sonucun böyle olacağını, aşağı yukarı tahmin ediyordum zaten. Hatta beklediğimin biraz üstünde oldu."



Film, ölüm döşeğindeki babasının Nuh Ağacı'nın altına gömülme isteğini yerine getirmek için babasıyla köyüne dönen Ömer'in babasıyla ve geçmişiyle hesaplaşmasını işliyor.



Black Swan ve Pi adlı ses getiren filmlerin yönetmeni Darren Aronofsky'nin filme çekilmesi için destek verdiği yapımda Ömer'i Ali Atay, Ömer’in babası İbrahim'i Haluk Bilginer, Ömer’in eski eşi Elif'i ise Hande Doğandemir canlandırıyor.



NUH TEPESİ 6 MART'TA VİZYONA GİRECEK

