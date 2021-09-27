Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile gösterilere başlıyor

Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla konser vereceğini açıklayan şarkıcı Haluk Levent, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Rus Kozılordu Korosu ile gösteriler başlıyor. 27, 28, 29 Eylül Vadi İstanbul’da. Ardından Ankara" dedi.

Peruk takarak kamera karşısına geçen Levent, "Konserleri kaçırmayın, kaçırırsanız, her gün karşınıza bu şekilde çıkacağım. Artık katlanırsanız bilmiyorum" şeklinde esprili bir çağrı yaptı.

Rus Kozılordu Korosu ile gösteriler başlıyorrrr.

27,28,29 Eylül Vadi İstanbul’da.

Ardından Ankara.

Haydi gelin ülenn. pic.twitter.com/NIY7jZCAMU — Haluk Levent (@haluklevent) September 25, 2021

"İLK KEZ BENİ ALDILAR"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıklarken, "Pazartesi, salı, çarşamba Rus Kızılordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" demişti.