Haluk Levent'ten acapella konser

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren ünlü rock yıldızı Haluk Levent, 15 Kasım Cuma günü Gergedan Yapım organizasyonuyla Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde olacak.

Sanatçıya konserinde konuk olarak acapella tarzı şarkılarıyla büyük beğeni toplayan VocaVoice grubu eşlik edecek. Levent, geçmişten günümüze hit olan şarkılarını seslendirecek.

Kısa bir süre önce annesi Sabriye Acil’i kaybeden Levent, ilk kez hayranlarıyla buluşacak. Haluk Levent sosyal medya hesabında "Gelin sizi bir sarayım canlarım. Bu cuma akşamı" yazarak sevenlerini konsere davet etti.