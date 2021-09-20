Hamile oyuncu Yvonne Strahovski Emmy Ödülleri adaylığını evde kutladı

The Handmaid’s Tale dizisi yıldızı Yvonne Strahovski, 2021 Emmy Ödülleri törenine gidemedi ama evde kutlama yapmayı ihmal etmedi. 39 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adaylığını evden paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Hamile olan ünlü oyuncu, büyüyen göbeğine dikkat çeken şık kıyafetiyle çekilen fotoğraflarını, "Herkese mutlu Emmy Ödülleri" notuyla paylaştı.

Emmy adaylarını ve ödüllerini belirleyen Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne adaylığı teşekkür eden Strahovski, "Tüm harika adayları ve kazananları kocaman kutluyorum" notunu yazdı.



Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri'nde Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü The Crown dizisindeki rolüyle Gillian Anderson kazandı.

Yvonne Strahovski'nin yardımcı oyuncu adaylığı kategorisinde, The Handmaid's Tale dizisinden üç rol arkadaşı Madeline Brewer, Ann Dowd ve Samira Wiley rakibi oldu. Rakipleri arasında Lovecraft Country dizisinden Aunjanue Ellis, The Crown dizisinden Helena Bonham Carter ve Emerald Fennell de vardı.