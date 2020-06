Handmaid’s Tale’e de erteleme

Elisabeth Moss liderliğindeki The Handmaid’s Tale'in dördüncü sezonunun prodüksiyonu, mart ayında, Kanada'da başlamış ama corona virüs pandemisi nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştı. Dördüncü sezonunun bu sonbaharda başlaması planlanmıştı, şimdi ise Hulu, yayın tarihini gelecek yıla kaydırdı.



Hulu, yaptığı açıklamada Nicole Kidman ve Melissa McCarthy'nin oynadığı mini dizi Nine Perfect Strangers ve Kate McKinnon liderliğindeki The Dropout'un da önümüzdeki yıl yayınlanacağını bildirdi.