Hank Azaria'dan The Simpsons (Simpsonlar) özrü

Amerikalı oyuncu Hank Azaria, The Simpsons (Simpsonlar) dizisindeki Hintli karakter Apu’yu seslendirdiği için özür diledi.

15.04.2021 - 10:54

Hank Azaria'dan The Simpsons (Simpsonlar) özrü

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ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons'ta (Simpsonlar) Apu Nahasapeemapetilon'u seslendiren Hank Azaria, karaktere veda etmesi hakkında konuştu. BBC’de yer alan habere göre; ilk olarak geçen yıl ocak ayında karakteri seslendirmeyeceğini açıklayan Azaria, katıldığı bir podcastte “Bir parçam bu ülkedeki her Hintli insana gidip kişisel olarak özür dilemem gerektiğini düşünüyor” dedi.

"DAHA İYİSİNİ BİLMİYORDUM"

Oyuncu, “Gerçekten daha iyisini bilmiyordum. Bunu düşünmedim. Bu ülkede Queens’li beyaz bir çocuk olarak ne kadar göreceli bir avantaj elde ettiğimi bilmiyordum” diye konuştu.

Karakter, ırkçı klişeleri pekiştirdiği için yıllardır eleştiriliyordu.

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