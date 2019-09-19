Şişli Darülaceze binasında düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen sanatçılar Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Serdar Ortaç, Deniz Seki, Rafet El Roman ve Murat Dalkılıç projeye destek olmak için gerekli tüm çabayı kendileri adına yerine getireceklerini söyledi.



Yapımcı Polat Yağcı, “Ben şahsım ve şirketim adına; bu yaz yaptığımız Türk Hava Yolları sponsorluğundaki konser serisinden elde ettiğimiz geliri bu projeye bağışlamaya karar verdim. Bu süreçte, projeyi duyan sanatçılarımız da büyük ilgi gösterdiler. Bu proje herkesin projesi sadece burada olan sanatçıların değil. Sanatçılar, yapımcılar yani tüm sektör taşın altına elini koysun” dedi.



Mustafa Sandal, “Gerçekten bugün önemli bir gün, bizlerde iz bırakmış isimlerin dramatik hikayelerini görüyoruz üzülüyoruz. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan çok mutlu oldum” dedi. Sandal konserler de hiç bir sanatçının ücret almadığını, “Bu projeyi duyunca bende kendi konserimden ücret almıyorum ve bu projeye aktarıyorum dedim” sözleriyle ifade etti.



Murat Dalkılıç, “Harbiye konserleri ilk defa bereketli geçmişti. Çok uzun zamandır bu projeyi biliyordum direk altına imzamızı atıp örnek teşkil etmek adına. Uygar ülkelerde ki gibi değerlerimize sahip çıkmak adına bu projeye destek vermekten onur duydum” diye konuştu. Dalkılıç, “Yarın öbür gün hepimiz o durumda kalıpta, bizi zamanında çok seven insanların yüreklerini yakabiliriz” diye konuşmasını noktaladı.