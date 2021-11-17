Harry Potter ekibi yeniden bir araya geliyor

Harry Potter yıldızları Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson bir araya geliyor.



Serideki filmlerden görüntülerin yer aldığı 52 saniyelik klip ile sihrin başladığı yere dönüleceği paylaşılıyor.



Üçlüye Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton katılacak.



Yapımcı Casey Patterson, "Hepsi 20 yıl önce başladıkları orijinal Hogwarts setlerine geri dönerken, bu inanılmaz oyuncu kadrosuyla havada âdeta bir sihir var" dedi.



20. yıl özel programının 01.01.2022’de yayınlanması planlanıyor.