Harry Potter ve Felsefe Taşı Çin'de yeniden gösterimde

Harry Potter ve Felsefe Taşı, Çin'de yeniden gösterime girdi.

17.08.2020 - 16:59 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 17:01

Harry Potter ve Felsefe Taşı Çin'de yeniden gösterimde

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Çin sinemalarının açılmasının ardından salon sahipleri izleyicileri çekebilmek için yeni filmler yerine, dünyaca ünlü yapımları göstermeyi tercih etti.

Bu yapımlardan biri de Harry Potter ve Felsefe Taşı oldu. Film, Çin'de 16 bin salonda gösterilerek 13.6 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti.

Çin sinemalarının kazancının bu hafta, önceki haftalara göre artış gösterdiği görülüyor. Harry Potter ve Felsefe Taşı bu artışta en büyük etken oldu.

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