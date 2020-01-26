Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısı 28 bin sterline satıldı

J.K. Rowling’in iki yazım hatasını da içeren Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter and the Philosopher's Stone) adlı kitabı sadece 500 adet basılmıştı. 28 peniye (yaklaşık 8 TL) satın alınan ve şimdi nadir bulunan bir eser olduğu için değerlenen kitabın ilk baskısı, Bargain Hunt programında 28 bin sterlin'e (yaklaşık 217 bin 416 TL) satıldı. Adı açıklanmayan satıcı, “Buna inanamıyorum. Umduğum buydu ama kitabımın bu fiyata satılacağına aslında hiç inanmamıştım” dedi.



Kitap, basılan 500 kopyanın İngiltere’deki kütüphanelere gönderilen 300 kopyası arasında yer alıyordu. İlk baskı olduğu anlaşılan kitabın arka kapağında “filozof” kelimesi yanlış yazılmış, “asa” kelimesi, sayfa 53'teki Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na devam eden öğrenciler için gerekli ekipman listesinde iki kez görünüyordu. Romanın yazarı JK Rowling'in ismiyse künyede "Joanne" olarak verilmişti. Daha sonraki baskılarda Rowling, adının sadece baş harflerini kullandı.

Geçen yıl, benzer bir baskı Londra Knightsbridge'deki Bonhams Müzayede Evi'nde 70 bin sterline (yaklaşık 543 bin 445 TL) satılmıştı.