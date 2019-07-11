Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın (Harry Potter and the Sorcerer's Stone) ilk baskısı, 31 Temmuz’da Derbyshire Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkarılacak. Kitap uzmanı Jim Spencer tarafından “kutsal kâse” denen kitap için beklenen fiyat aralığı ise 20 bin 30 bin sterlin.

Kimliğini açıklamayan kitabın sahibi ise kitabı 20 yıl önce tatilde okumak için 1 euro’ya almış. Blommsbury tarafından 30 Temmuz 1997’de basılan ilk baskı kopyalarından sadece 500 adet piyasaya sürülmüştü. Bu yüzden bu kopyalara sahip olma şansı oldukça nadir. Kitabın başka bir kopyası da bir diğer müzayede evi tarafından 28 bin euro’ya satılırken, J.K Rowling’in imzasını taşıyan başka bir kopya da 68 bin euro’ya satılmıştı. Satışa çıkan bu kitap imzasız ancak ilk baskı olduğu için koleksiyoncuların dikkatini çekiyor.