Harry Potter'ın Ron'u Rupert Grint: Çekimlerde boğulduğumu hissettim

2001-2011 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran Harry Potter film serisinde Ron Weasley karakterini canlandıran Rupert Grint, sekiz filmi çekerken psikolojik anlamda zorlandığını itiraf etti.

"BANA AĞIR GELDİ"



Bir podcast’e konuk olan 32 yaşındaki oyuncu, “Zaman zaman kendimi boğuluyormuş gibi hissettiğim dönemlerim oldu. Bana ağır geldi çünkü 10 yıl boyunca neredeyse her gün hayatımda olan bir şeydi” dedi.

"ÖDEV GİBİ GELMEYE BAŞLADI"



Başlarda yalnızca iki filmin planlandığını ama daha sonra serinin uzadığını belirten İngiliz aktör, “Bu durum nedeniyle hayatımı karakterime adadım. Bir noktadan sonra bana ödevmiş gibi gelmeye başladı ve asla bitmedi. Her yıl yeniden başladık. Groundhog Day filmi gibiydi. Setler hep aynıydı. Başka şeyler yapmak istedim” şeklinde konuştu.



Rupert Grint ve Emma Watson (2010)

Her filmi yalnızca bir kez izlediğini söyleyen Grint, şu sıralar rol aldığı The Servant dizisiyle ilgili ise, “Mükemmel bir deneyim. Tam bir aile atmosferi var” ifadelerini kullandı.

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