Harry Potter'ın yönetmeni konuştu: Alan Rickman rolü zorla kabul etmişti

Harry Potter'ın yönetmeni Chris Colombus ilk filmin yapımıyla ilgili sahne arkası hikayeleri anlattı. Colombus’un anılarından en çok dikkat çekenlerden biri Alan Rickman’ın Severus Snape rolüne ikna edilmesiyle ilgili oldu.



Colombus’a göre; Hogwarts’ın zalim iksir ustası Severus Snape rolünü, usta oyuncu Alan Rickman üstlenme konusunda endişeliydi. "Kötü adamı oynamak istememiyordu" diyen yapımcı David Heyman ve ben, bir süre İngiliz oyuncuları ikna etmek için görüşme turları yapmak zorunda kaldık. Tıpkı Richard Harris ve Maggie Smith gibi Alan Rickman’ı ikna etmemiz gerekti"



İngiliz aktör Alan Rickman, 2016 yılında kanser hastalığına yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

