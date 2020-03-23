"Harvey Weinstein'de corona virüs" iddiası

Cinsel taciz suçlaması nedeniyle 23 yıla mahkum edilen film yapımcısı Harvey Weinstein'in, corona virüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

NTV 23.03.2020 - 05:36

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Cinsel saldırı ve taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in, hapishanede corona virüse yakalandığı öne sürüldü.

Reuters haber ajansının bir hapishane yetkilisine dayandirdiği habere göre, 68 yaşındaki Weinstein'de corona virüs tespit edildi. 

Eski yapımcı, hapishanede karantina altına alındı. 

Weinstein, Rikers Adası Hapishanesi'nden çarşamba günü maksimum güvenlikli Wende Islah Tesisi'ne transfer edilmişti. 

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