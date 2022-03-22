Hasan Burak Akyıldız: Türkiye’deki tasarımcılar şanslı

Duduu Studio'nun kurucusu iç mimar Hasan Burak Akyıldız, Türkiye’nin coğrafi zenginliği ve kozmopolit yapısıyla tasarımcıları besleyecek özellikler barındırdığını söyledi.

Akyıldız, "Türkiye, tasarım konusunda kendine has dili olan bir ülke. Tasarımın her dalında çok farklı tarzlarda, çok fazla tasarımcıya ulaşmanız çok olası. Bunun sebebi, ülkemizde bir tasarımcının besleneceği çok fazla unsurun olması. Coğrafyanın zenginliği, farklı kültürlerin bir arada yaşaması, tarihsel sürecimiz gibi sayısız başlık sayabilirsiniz. Son dönemde bunları avantaja çeviren tasarımcıların çoğalması, dönemsel bir tarzın oluşmasına vesile olacağı gibi sanat alanında da üretimin artacağının göstergesi." ifadelerini kullandı.



Akyıldız'ın tasarımları arasında Padaung Kabilesi’nin ‘zürafa boyunlu kadınlar’ının boyunlarına taktıkları halkalardan yola çıkarak tasarlanan sehpalar, papatyadan ilham alıp yaratılan dresuarlar, abaküsü temel alarak oluşturulan yataklar ve mantar şeklindeki sehpalar da bulunuyor.