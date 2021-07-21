Hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in durumu hakkında açıklama

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik (80) önceki gün göğüs rahatsızlığı şikayetiyle yaşadığı Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı.

Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, oyuncunun menajeri Bircan Silan, şu açıklamayı yaptı:

"Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi."

Ünlü oyuncu da "Ben iyiyim" mesajı vermeyi ihmal etmedi.

Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav da birkaç gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Dukav'ın yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.