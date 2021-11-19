Hatay Aççana Höyük'te Hitit prensine ait 3 bin 250 yıllık mühür baskısı bulundu

Aççana Höyük'te yürütülen arkeolojik kazılarla elde edilen kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Bölgedeki kazılar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Akar'ın başkanlığında sürdürülüyor.



Akar, bölgedeki kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı adına, Türk Tarih Kurumu desteğiyle 6 aydır sürdürüldüğünü söyledi.



Bu yılki çalışmalarda önemli sonuçlar elde ettiklerini anlatan Akar, bölgede tablet, silindir mühürler ve kil topağı üzerine mühür baskısı bulduklarını belirtti.

"EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİNDEN BİRİ"



Akar, buluntuları "Heyecan verici" diye değerlendirerek, "Bulunan tabletin üzerinde Akadça çivi yazılı metinler var. 3400 yıllık tablet ve öncesinde bilinmeyen bir Hitit prensinin mühür baskısı bulundu. Yaklaşık 3 bin 400 yıllık tablet ve beraberinde bulunan silindir mühürler bize özellikle bölgenin Mitanni İmparatorluğu hakimiyeti altında olduğu dönemdeki yönetim biçimi ve idari pratikleri hakkında bilgiler vermekte" dedi.

Akar sözlerini şöyle sürdürdü: Son günlerde açtığımız yeni kazı alanımızda bulduğumuz diğer önemli buluntu da 3 bin 250 yıllık bir 'bulla', yani kil topağı üzerine mühür baskısı. Bu buluntu, bölgenin Hitit kontrolü altına geçtikten sonraki dönemde yaşananları anlayabilmek, idari ve politik dinamiklerini tanımlayabilmek adına bu yılın en önemli keşiflerinden biri"

