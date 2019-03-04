Atatürk'ün kaldığı Alpullu Şeker Fabrikası bahçesindeki Ergene Köşkü'ndeki eşya, 89 yıldır özenle korunuyor. Köşkte, Atatürk'ün imzaladığı anı defteri ile sofra takımları, yatak odası eşyaları, koltuk kanepe gibi salon takımları, radyo, fotoğraflar ve büstler bulunuyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında konakladığı ve kullandığı eşyaların bulunduğu köşkün müzeye dönüştürüleceğini söyledi. Büyük Önder'e olan saygı ve hürmet dolayısıyla müzeye çevrilecek köşkteki çalışmaların başlatıldığını anlatan Vali Bilgin, "Milli Önder'imize olan saygıdan ve hürmetten dolayı bir süredir köşk olarak hizmet veren binamızı müze ilan ettik. Vatandaşlarımız gerekli düzenlemelerin ardından müzemizi gönül rahatlığı ile gezebilecekler" dedi.

İDDİALAR ASILSIZ



Vali Bilgin, Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ile kamuoyunda "Köşk kapanıyor, kapatılacak" gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.



SİMGE OLACAK



Ziyaretleri sırasında Atatürk'ün kullandığı eşyanın tek tek sayıldığını ve gerekli düzenlemelerin ardından müzenin hizmete açılacağını dile getiren Bilgin, müzenin Kırklareli'nin simgesi haline geleceğini sözlerine ekledi.