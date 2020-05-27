Hayalet Avcıları'nın yönetmeni: Başarısızlığının nedeni Hillary karşıtı kampanya

Kült filmlerden Hayalet Avcıları’nın 2016’da tamamı kadın oyunlardan oluşan kadroyla çekilen versiyonunun yönetmeni olan Paul Feig, filmin gişede başarı gösterememesini, o dönem Donald Trump’a rakip olarak başkanlık yarışına giren Hillary Clinton’a karşı yürütülen kampanyaya bağladı.



Sinemanın ikonik filmlerinden Hayalet Avcıları’nı (Ghostbusters), 2016’da Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon ve Leslie Jones gibi tamamı kadın oyunculardan oluşan bir kadroyla yeniden ekrana taşıyan yönetmen Paul Feig, filmin gişedeki başarısızlığına dair yıllar sonra açıklamalarda bulundu.



Jess Cagle’ın SiriusXM programında konuşan Feig, şu ifadeleri kullandı; “Gerçekten bazı parlak yazarların 2016 hakkında ve Hillary ile anti- Hillary hareketiyle ne kadar iç içe olduğumuz hakkında bir kitap yazması gerektiğini düşünüyorum. Herkes sabrının son noktasındaydı. Son sekiz yıl boyunca Afrikalı-Amerikalı bir başkana (Barack Obama) sahip olup olmaktan kaynaklanan bir sarhoşluk muydu bilmiyorum, sadece patlamaya hazırlardı. İnsanların, normalde bulunmadıkları makamlara gelmeye ya da yetki almaya çalışan kadınların karşısında kafayı sıyırmaları çılgınca, 2016 çirkin, çok çirkin bir yıldı.”



Feig ayrıca, Donald Trump’ın o dönemde film kadrosunun tamamen kadınlardan oluşmasını “Neler oluyor?” diyerek eleştirdiğini de hatırlattı.

